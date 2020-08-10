Запорожская художница привезла во Львов "Коллекцию летних вкусов"

10 августа, 2020, 16:18

Их можно "попробовать" в "Штуке"

Во львовском кафе-галерее "Штука" открылась выставка живописи "Коллекция летних вкусов" известной запорожской художницы Веры Устянской. Это четвертая персональная выставка автора в этом году. Из предыдущих трех одна состоялась в Энергодаре и две - в украинской столице.

Как рассказал "Еспресо.Захид" артдиректор "Штуки" Евгений Булавин, именно ему принадлежит идея организовать в городе Льва выставку работ Веры Устянской. С художницей он познакомился в социальных сетях, видел ее произведения, обменивался с ней теми или иными комментариями, пока - еще в карантин - не предложил ей представить что-то из своего творчества во Львове.

"Вера Устянская имеет красивый и разноплановый перечень сделанного. То, что показала у нас, - это очень теплая и домашняя живопись, - говорит Евгений Булавин. - Сразу чувствуешь, что на улице лето, пахнет абрикосами и где-то там, вокруг дачного домика, созревают огурцы и помидорчики, кабачки и все, чем богата украинская земля".

Примечательно, что для члена Национального союза художников Украины Веры Устянской эта выставка - первая персональная в городе Льва. И особая еще и тем, что впервые художница выставляет работы небольших размеров.

"Это все карантин, - делится мыслями с "Еспресо.Захид" Вера Устянская. - Из-за него я не смогла приехать на свое открытие во Львов и, наверное, не смогу в конце августа лично явиться, чтобы забрать работы: дочь Василиса идет в первый класс. Но с другой стороны, именно карантин дал возможность окунуться в тему "вкусных" картин, которая волновала меня давно. Как правило, ежегодно лето было для меня очень активным временем участия в различных творческих пленэрах - в частности в Литве и Польше. В этом году впервые я с семьей дома и могу никуда не спешить. Наш дачный домик, мои близкие и творчество - тот минимум, который необходим мне для ощущения счастья. Готовила эту выставку с мыслями о детстве - о его вкусах и запахах, мечтах и наслаждении летним солнцем . Не знаю, как кому, а мне хочется, чтобы лето не кончалось никогда! "

Все фото: из архива Веры Устянской