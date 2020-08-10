Запорожская АЭС подключила еще один энергоблок

10 августа, 2020, 14:38

Энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Согласно сообщению, 10 августа в 8:37 энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС: первый, второй и шестой. На энергоблоке №4 проводится плановый капитальный ремонт, а на энергоблоке №5 - плановый средний.

Отмечается также, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

По информации прессслужбы, радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне, составляет 2,5 км в радиусе АЭС, - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb