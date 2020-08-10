Во время протестов в Минске погиб человек, - правозащитники
10 августа, 2020, 10:14
Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра "Вясна" Валентина Стефановича
"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - рассказал Стефанович.
Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83- Беларусь инфармацыи (@NEXTA_EN) August 9, 2020
- Напомним, вечером 9 августа во Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих , два человека получили ранения.
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