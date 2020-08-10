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Espreso.tvОбществоВо время протестов в Минске погиб человек, - правозащитники

Во время протестов в Минске погиб человек, - правозащитники

Один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра "Вясна" Валентина Стефановича

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - рассказал Стефанович.

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