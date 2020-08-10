В зоне ООС с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб
10 августа, 2020, 18:39
По состоянию на 10 августа, на Донбассе обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС,
С начала текущих суток на участках подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
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