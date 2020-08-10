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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб

В зоне ООС с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб

По состоянию на 10 августа, на Донбассе обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС,

С начала текущих суток на участках подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
 
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
 

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