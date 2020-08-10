В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
10 августа, 2020, 16:42
В Запорожской области мужчина совершил самоубийство, взорвав себя гранатой
Об этом сообщает Depo.Запорижжя со ссылкой на ГУ Нацполиции в области.
"Житель Энергодара покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате. Тело 57-летнего мужчины с многочисленными травмами обнаружили в лесополосе", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с квалификацией "самоубийство".
Правоохранители установят обстоятельства трагедии,
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