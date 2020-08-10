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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой

В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой

В Запорожской области мужчина совершил самоубийство, взорвав себя гранатой

Об этом сообщает Depo.Запорижжя со ссылкой на ГУ Нацполиции в области.

"Житель Энергодара покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате. Тело 57-летнего мужчины с многочисленными травмами обнаружили в лесополосе", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с квалификацией "самоубийство".

Правоохранители установят обстоятельства трагедии,

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