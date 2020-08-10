В Запорожье произошла перестрелка возле супермаркета, госпитализирован мужчина

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Запорожской области.

"9 августа около 20:45 в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от граждан о том, что возле одного из торговых супермаркетов города происходит ссора с применением оружия", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции во главе с руководством и работники криминальной полиции.

Оперативники установили, что около 20:40 на улице Добробутной возле одного из торговых центров города между мужчиной и женщиной (оба 1971 года) произошла ссора из-за парковки. Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза со слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Гражданка по телефону вызвала на помощь сына. Молодой человек 1993 года рождения схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе "Volkswagen", который принадлежит обидчику его матери. В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. Последний в ходе драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

Сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнего мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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