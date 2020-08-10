В Запорожье на заводе произошла утечка химикатов, пострадали три человека

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, сообщает Укринформ.

"Установлено, что во время проведения ремонтных работ произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали трое мужчин 1969, 1970 и 1981 года рождения. Пострадавших с термическими ожогами госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

Бывший директор ЗТМК Владимир Сивак отметил, что несчастный случай произошел в цехе №2. Один из пострадавших мужчин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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