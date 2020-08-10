В Южной Корее в результате наводнения погибли более 30 человек, 11 пропали без вести

Об этом сообщает Yonhap .

Власти эвакуировали около 6 тыс. Жителей, еще 3,4 тыс. Граждан остались без крова и до сих пор находятся в пунктах временного размещения.

В воскресенье была заблокирована семь железных дорог по всей стране. Также работал аэропорт Кванджу, однако сейчас его работа уже возобновилась. Части основных автострад Сеула и мостов вдоль реки Хан были закрыты для движения.

Сообщается об около 700 оползней. Под водой оказались около 25 тыс. Гектаров сельскохозяйственных угодий.

Синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку в Корейского полуострова приближается тайфун "Чанми" .

Ожидается, что во вторник утром он пройдет вблизи острова Чеджудо, и переместится к южному побережью страны. По прогнозам, на территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.

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