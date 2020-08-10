В Индии из-за оползня погибли более 40 человек

10 августа, 2020, 14:55

По меньшей мере 43 человека погибли и 11 пострадали в результате оползня в индийском юго-западном штате Керала

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что среди погибших есть трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.

Спасатели разыскивают еще по меньшей мере 25 человек.

Оползень произошел в результате мощных ливней и накрыл район, где жили сборщики чая. Десятки домов были разрушены.

Напомним, 7 августа в индийском штате Керала пассажирский самолет Air India во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту находился 191 человек, в том числе 10 детей. В результате аварии погибли 18 человек. Катастрофа произошла во время сильного дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе.

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