В Индии из-за оползня погибли более 40 человек
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что среди погибших есть трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.
Спасатели разыскивают еще по меньшей мере 25 человек.
Оползень произошел в результате мощных ливней и накрыл район, где жили сборщики чая. Десятки домов были разрушены.
Напомним, 7 августа в индийском штате Керала пассажирский самолет Air India во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту находился 191 человек, в том числе 10 детей. В результате аварии погибли 18 человек. Катастрофа произошла во время сильного дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе.
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