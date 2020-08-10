В Укроборонпроме за неделю - 21 новый случай COVID-19, два человека умерли

10 августа, 2020, 15:51

На прошлой неделе 21 новый случай COVID-19 подтвердили у сотрудников Укроборонпрома, двое - умерли

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В течение прошлой недели подтвердился 21 новый случай заболевания коронавирусом среди сотрудников предприятий Укроборонпрома. К сожалению, у нас 2 новых летальных случаях - в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег", - говорится в сообщении.

Всего коронавирус подтвердили у 228 сотрудников предприятий Укроборонпрома. 170 из них выздоровели, четверо коллег умерли.