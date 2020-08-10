В случае роста инфицирования коронавирусом до более 2 тыс. в сутки ежедневное количество смертей может возрасти до 50 - ОПУ

10 августа, 2020, 15:38

В случае роста заболеваемости COVID-19 до более 2 тыс. новых случаев в сутки, количество смертей может возрасти до 50 человек в день

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП.

На совещании отметили, что немецкая медицинская ассоциация сообщила о начале второй волны эпидемии. Также ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

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"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - отметил Зеленский.