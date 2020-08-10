В Киеве за сутки 66 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 11 пациентов

10 августа, 2020, 10:55

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"На сегодняшний день в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет", - написал мэр.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

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