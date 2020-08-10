В Киеве за сутки 66 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 11 пациентов
10 августа, 2020, 10:55
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
"На сегодняшний день в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет", - написал мэр.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-