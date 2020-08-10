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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании всех посольств

В Киеве сообщили о заминировании всех посольств


фото: mvs.gov.ua
В столичную полицию поступило анонимное сообщении о минировании посольств

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании посольств, которые есть в столице.

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