В Киеве сообщили о заминировании всех посольств

10 августа, 2020, 15:33

В столичную полицию поступило анонимное сообщении о минировании посольств

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании посольств, которые есть в столице.

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