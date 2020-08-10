В Киеве сообщили о заминировании всех посольств
10 августа, 2020, 15:33
В столичную полицию поступило анонимное сообщении о минировании посольств
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании посольств, которые есть в столице.
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