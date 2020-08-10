В Киеве Peugeot въехал в экскаватор, водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой

10 августа, 2020, 14:16

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Анны Ахматовой произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"Автомобиль Peugeot Partner Tepee двигался по улице Анны Ахматовой в направлении проспекта Григоренко. По словам свидетелей движение было частично ограничено и Peugeot ехал разрешенной для движения полосой. Как вдруг, с первого ряда наперерез Peugeot выехал экскаватор с поднятым ковшом. От ковша у Peugeot срезало крышу" , - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а также резаные раны головы, с которыми был госпитализирован в больницу.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников ДТП. Движение по улице Анны Ахматовой в направлении проспекта Григоренко сейчас перекрыт.

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Анны Ахматовой произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Как удалось ... Опубликовано Стражи эспрессо понедельник, 10 августе 2020

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