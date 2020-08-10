В Киеве мошенники с помощью поддельных документов присвоили помещение полиции
10 августа, 2020, 16:30
Прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.
Мошенники в Киеве присвоили помещение, где размещаются органы МВД
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
В помещении размещались комнаты участковых инспекторов.
Прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.
В рамках производства на помещение наложен арест.
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