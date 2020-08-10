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Espreso.tvКриминалВ Киеве мошенники с помощью поддельных документов присвоили помещение полиции

В Киеве мошенники с помощью поддельных документов присвоили помещение полиции


фото: glavcom
Мошенники в Киеве присвоили помещение, где размещаются органы МВД

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В помещении размещались комнаты участковых инспекторов.

Прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

В рамках производства на помещение наложен арест.

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