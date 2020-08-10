 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Кобрине, Лиде, Ивацевичи "омоновцы" опустили щиты и отказались от насилия, - "Белсат"

В Кобрине, Лиде, Ивацевичи "омоновцы" опустили щиты и отказались от насилия, - "Белсат"

Белорусский независимый телеканал "Белсат" сообщил в прямом эфире о случаях отказа милиционеров от применения насилия против сторонников оппозиции, которые имеют место в нескольких городах страны

Об этом передает Еспресо.TV .

Как отмечается, подобные случаи имеют место в Кобрине, Лиде, Ивацевичи.

  • Напомним, в белорусском городе Барановичи протестующие пытаются взять под контроль здание горисполкома.
  • В Пинске местные власти пошли на переговоры с оппозицией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать