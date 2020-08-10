В Кобрине, Лиде, Ивацевичи "омоновцы" опустили щиты и отказались от насилия, - "Белсат"
10 августа, 2020, 01:54
Белорусский независимый телеканал "Белсат" сообщил в прямом эфире о случаях отказа милиционеров от применения насилия против сторонников оппозиции, которые имеют место в нескольких городах страны
Об этом передает Еспресо.TV .
Как отмечается, подобные случаи имеют место в Кобрине, Лиде, Ивацевичи.
- Напомним, в белорусском городе Барановичи протестующие пытаются взять под контроль здание горисполкома.
- В Пинске местные власти пошли на переговоры с оппозицией.
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