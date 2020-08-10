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Espreso.tvОбществоВ Гонконге по новому закону "О безопасности" арестовали медиа-магната

В Гонконге по новому закону "О безопасности" арестовали медиа-магната


фото: reuters
Власти Гонконга в связи с новым китайским законом о безопасности арестовали первых 7 человек, среди которых Гонконгский медиа-магнат Джимми Лай

Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, полиция задержала Лая по подозрению в сговоре с иностранными силами. А в офисе его газеты Apple Daily были проведены обыски.

71-летний Лай был одним из самых известных демократических активистов в Гонконге и яростным критиком политики Пекина. Он часто посещал Вашингтон, где встречался с высшими должностными лицами США, включая госсекретаря Майка Помпео, говорится в сообщении.

Кроме Лая полиция Гонконга арестовала еще шесть человек по подозрению в нарушении нового китайского закона о национальной безопасности. Все они были местными мужчинами в возрасте от 39 до 72 лет.

Полиция сообщила, что операция продолжается, поэтому возможны дальнейшие аресты.

Как сообщалось 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно закону, центральная власть КНР создаст в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция властей Гонконга.

Ряд стран раскритиковали это решение Пекина, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы".

15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.

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