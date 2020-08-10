Украинская, прибывающих самолетом, освободят от обсервации: посольство обнародовало новые правила въезда в Польшу

10 августа, 2020, 17:10

Польша изменила перечень категорий украинцев, которым не обязательно проходить карантин после въезда в страну

Об этом сообщила пресс-служба Украины в Польше.

Согласно сообщению, пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине.

В посольстве отметили, что после въезда на территорию Польши от прохождения обязательного карантина освобождены водители и члены экипажейи авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а также инспекторы морской администрации. Также освобождены от карантина пассажиры судов, курсирующих между государствами Евросоюза и Европейского соглашения о свободной торговле.

Кроме того, от прохождения карантина освобождены лица, реализующие в Польше стратегические инвестиционные проекты в сфере энергетики.

Также карантин не обязаны проходить соискатели высшего образования в Польше, а также ученые, проводящие исследования, при условии документального подтверждения факта обучения или научной деятельности.

Освобождение касается также работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей и других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта.

От карантина освобождены также работники сферы сельского хозяйства, предприятий, расположенных на приграничных территориях Украины и Польши.

Также от прохождения карантина свободны украинцы, имеющие право на въезд и проживание в странах Европейского Союза и лица, въезжающих в страну с целью транзита.

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