Убийство Старицкого: суд оставил экс-главу МИД Кожару под стражей

10 августа, 2020, 20:45

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Поэтому 13 июля Шевченковский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн грн Кожаре до 25 августа.

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