Убийство Старицкого: суд оставил экс-главу МИД Кожару под стражей
10 августа, 2020, 20:45
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Поэтому 13 июля Шевченковский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн грн Кожаре до 25 августа.
- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент.
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару.
- 1 апреля адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о его содержании под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
- Кожара вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога 21 мая.
- Однако, в июне суд повторно его арестовал. Впоследствии, Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в более 14 млн грн.
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