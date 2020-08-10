Тихановская подала жалобу в ЦИК Беларуси: требует повторного подсчета голосов

10 августа, 2020, 17:51

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала в Центральную избирательную комиссию жалобу с требованием провести повторный подсчет голосов

Об этом рассказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, сообщает TUT.by .

В жалобе Тихановская отмечает, что в связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о тех избирателях, которые проголосовали и подлинности бюллетеней и протоколов для голосования.

"В случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса (Беларуси, - ред.)", - говорится в жалобе.

В документе также перечислены нарушения, зафиксированные независимыми наблюдателями.

Ранее штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что не признает предварительные итоги выборов в стране.

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