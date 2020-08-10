Тихановская подала жалобу в ЦИК Беларуси: требует повторного подсчета голосов
Об этом рассказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, сообщает TUT.by .
В жалобе Тихановская отмечает, что в связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой действительности сведений о тех избирателях, которые проголосовали и подлинности бюллетеней и протоколов для голосования.
"В случае невозможности проведения повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными на основании ст. 79 Избирательного кодекса (Беларуси, - ред.)", - говорится в жалобе.
В документе также перечислены нарушения, зафиксированные независимыми наблюдателями.
Ранее штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что не признает предварительные итоги выборов в стране.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка, власти задержали десятки рабочих.
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