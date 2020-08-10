Социально незащищенные киевляне получат аптечку со средствами индивидуальной защиты против COVID-19 - Кличко
10 августа, 2020, 16:44
По словам Кличко, "аптечку киевлянина" получат более 60 тыс. социально незащищенных жителей столицы разных категорий
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении в Facebook.
"В частности, более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий в ближайшее время получат аптечку киевлянина. В ней - необходимые средства индивидуальной защиты", - сказал Кличко.
Он также отметил, что в аптечке будет содержаться краткая памятка специалистов по профилактике коронавируса и порядок действий в случае выявления симптомов COVID-19.
- Напомним, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек.
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