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Espreso.tvОбществоСнижение температуры и дожди с грозами: синоптик Наталья Диденко о погоде на 11 августа

Снижение температуры и дожди с грозами: синоптик Наталья Диденко о погоде на 11 августа

11 августа дожди с грозами вероятны на Западе и Севере Украины, в Приазовье и Киеве

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

"Температура воздуха постепенно снижается. 11 августа в Украине ожидается теплый, до умеренной жары, день, +25...+30°C", - отметила Диденко.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятны на Западе, Севере Украины и в Приазовье.

"Однако, поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди потянутся за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но меньших местных масштабов", - отметила синоптик.

Ветер северного направления, 3-8 м/с.

В Киеве завтра до +28°C. Во вторник, 11 августа в столице возможен периодически дождь с грозой.

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