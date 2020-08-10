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Espreso.tvОбществоСледствием выборов должна стать не еще большая зависимость Беларуси от России, а национальное возрождение этой страны, - Княжицкий

Следствием выборов должна стать не еще большая зависимость Беларуси от России, а национальное возрождение этой страны, - Княжицкий

Украина может поддержать отдельные национально-демократические силы, которые выступают за независимость и интеграцию Беларуси в ЕС и НАТО

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

Он прокомментировал массовые протесты в Минске и многих других городах Беларуси, которые превратились в жестокие столкновения с милицией.

"Кого нам поддержать в Беларуси: жесткого диктатора, которого хочет ослабить Россия или его молодых оппонентов, которые тоже готовы ей подчиняться и обещают счастливое и богатое некоррупционные будущее в аморфной стране грез без родного языка и определенного геополитического курса?", - спрашивает Княжицкий.

По его словам, Украина может поддержать борьбу за свободу, права человека, одиночные национально демократических силы, которые выступают за независимость и интеграцию белорусов в ЕС и НАТО.

"Без демократии и свободных выборов этого не достичь. Но следствием выборов должно стать не еще большая зависимость Беларуси от России, а наконец национальное возрождение независимой европейской страны ", - резюмировал Княжицкий.

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