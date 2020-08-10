СБУ задержала служащих при попытке нелегального сбыта запчастей к боевым вертолетам ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских воинских подразделений.
"По предварительным данным следствия, к сделке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских военных частей", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при продаже иностранцу комплектующих к боевой вертолетной техники Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
В ведомстве отметили, что в настоящее время планируется уведомление о подозрении всем участникам организованной группы.
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