Ранение журналистки в Минске: появилось видео выстрела
10 августа, 2020, 21:38
В интернете появилось видео, где силовики стреляют в группу журналистов во время протестов в Минске
Об этом сообщает Наша Нива.
Журналистов расстреляли на Кальварийской у Короны (Минск). Одна пуля попала в журналистку Нашей Нивы, другая задела журналиста TUT.by. Журналисты стояли в группе, были одеты в жилеты прессы и имели значки.
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