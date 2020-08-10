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Espreso.tvОбществоРанение журналистки в Минске: появилось видео выстрела

Ранение журналистки в Минске: появилось видео выстрела

В интернете появилось видео, где силовики стреляют в группу журналистов во время протестов в Минске

Об этом сообщает Наша Нива.

Журналистов расстреляли на Кальварийской у Короны (Минск). Одна пуля попала в журналистку Нашей Нивы, другая задела журналиста TUT.by. Журналисты стояли в группе, были одеты в жилеты прессы и имели значки.

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