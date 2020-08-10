Изменилось место проведения: украинцев зовут на акцию солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь"
10 августа, 2020, 12:53
На акции будут требовать у президента Зеленского, в частности, непризнания выборов в соседнем государстве
Об этом говорится на странице акции в Facebook.
Она запланирована на сегодня, 10 августа, на 17:00. Украинцев зовут в Посольство Республики Беларусь (ул. М. Коцюбинского, 3). Сначала анонсировалось место проведения Майдан Незалежности.
"Требуем от президента Украины: он должен обратиться с официальной нотой о:
- непризнании результатов выборов президента Республики Беларусь;
- осудить убийства и избиение белорусских граждан;
- обратиться в международные организации по поводу неотложной реакции на события, которые происходят в Беларуси;
- предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в Посольство Украины в Республике Беларусь ", - говорится в анонсе организаторов.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
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