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Espreso.tvОбществоИзменилось место проведения: украинцев зовут на акцию солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь"

Изменилось место проведения: украинцев зовут на акцию солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь"

На акции будут требовать у президента Зеленского, в частности, непризнания выборов в соседнем государстве

Об этом говорится на странице акции в Facebook.

Она запланирована на сегодня, 10 августа, на 17:00. Украинцев зовут в Посольство Республики Беларусь (ул. М. Коцюбинского, 3). Сначала анонсировалось место проведения Майдан Незалежности.

"Требуем от президента Украины: он должен обратиться с официальной нотой о:

  • непризнании результатов выборов президента Республики Беларусь;
  • осудить убийства и избиение белорусских граждан;
  • обратиться в международные организации по поводу неотложной реакции на события, которые происходят в Беларуси;
  • предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в Посольство Украины в Республике Беларусь ", - говорится в анонсе организаторов.

 

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