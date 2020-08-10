 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Интер" - "Байер": Где и когда смотреть матч потенциальных соперников "Шахтера" в Лиге Европы

"Интер" - "Байер": Где и когда смотреть матч потенциальных соперников "Шахтера" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 10 августа, в 1/4 финала Лиги Европы миланский "Интер" сыграет против леверкузенского "Байера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала итальянцы прошли испанский "Хетафе" (2: 0), а немецкий клуб победил шотландский "Рейнджерс" (4: 1 по сумме двух матчей).

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале против донецкого "Шахтера", если "горняки" пройдут швейцарский "Базель".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)

Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать