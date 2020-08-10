"Интер" - "Байер": Где и когда смотреть матч потенциальных соперников "Шахтера" в Лиге Европы
10 августа, 2020, 07:15
Сегодня, 10 августа, в 1/4 финала Лиги Европы миланский "Интер" сыграет против леверкузенского "Байера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала итальянцы прошли испанский "Хетафе" (2: 0), а немецкий клуб победил шотландский "Рейнджерс" (4: 1 по сумме двух матчей).
Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале против донецкого "Шахтера", если "горняки" пройдут швейцарский "Базель".
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)
Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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