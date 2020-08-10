"Интер" - "Байер": Где и когда смотреть матч потенциальных соперников "Шахтера" в Лиге Европы

10 августа, 2020, 07:15

Сегодня, 10 августа, в 1/4 финала Лиги Европы миланский "Интер" сыграет против леверкузенского "Байера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала итальянцы прошли испанский "Хетафе" (2: 0), а немецкий клуб победил шотландский "Рейнджерс" (4: 1 по сумме двух матчей).

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале против донецкого "Шахтера", если "горняки" пройдут швейцарский "Базель".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)

Дюссельдорф, стадион "Меркур-Шпиль арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"