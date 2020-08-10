"Сегодня утром белорусы проснутся в новой стране", - Тихановська

10 августа, 2020, 02:12

Кандидат в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светлана Тихановська обратилась к белорусам со срочным заявлением

В ночь с 9 на 10 августа 2020 ее было прочитано в эфире телеканала Настоящее время представителем оппозиционного штаба Марией Колесниковой, передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст

"Я - Светлана Тихановська. У нас нет интернета, всю информацию мы получаем из входящих смс-сообщений. Это очень тревожная и отрывистый информация. Я прошу всех, кто сейчас принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений: не надо применять силу против мирных граждан. В случае провокаций, пожалуйста, используйте только соразмерные и необходимые мероприятия. Сейчас любое силовое противостояние - это бессмысленно: страна изменилась.

Мы не должны отвечать насилием на мирный протест. Мы должны беречь себя, беречь всех белорусов. Я всегда подчеркивала, что мы действуем только в рамках закона и исключительно мирно.

Еще раз прошу милицию и войска помнить о том, что они являются частью народа. Еще раз прошу избирателей: никаких провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия.

Я знаю, что сегодня утром белорусы проснутся в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости.

Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, вы можете это сделать ".

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