"Сегодня утром белорусы проснутся в новой стране", - Тихановська
В ночь с 9 на 10 августа 2020 ее было прочитано в эфире телеканала Настоящее время представителем оппозиционного штаба Марией Колесниковой, передает Еспресо.TV .
Ниже приводится полный текст
"Я - Светлана Тихановська. У нас нет интернета, всю информацию мы получаем из входящих смс-сообщений. Это очень тревожная и отрывистый информация. Я прошу всех, кто сейчас принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений: не надо применять силу против мирных граждан. В случае провокаций, пожалуйста, используйте только соразмерные и необходимые мероприятия. Сейчас любое силовое противостояние - это бессмысленно: страна изменилась.
Мы не должны отвечать насилием на мирный протест. Мы должны беречь себя, беречь всех белорусов. Я всегда подчеркивала, что мы действуем только в рамках закона и исключительно мирно.
Еще раз прошу милицию и войска помнить о том, что они являются частью народа. Еще раз прошу избирателей: никаких провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия.
Я знаю, что сегодня утром белорусы проснутся в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости.
Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, вы можете это сделать ".
- Как уже сообщалось, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, продолжается с 1994 года, в основных городах Белоруссии начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены.
- Многие задержанных.
- При этом людей на улицах пока только больше, а в небольших городах, как, например, в Пинске, местные власти начали переговоры с представителями оппозиции.
- Как передает телеканал "Белсат", в Кобрине, Лиде, Ивацевичи "омоновцы" опустили щиты и отказались от насилия.
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