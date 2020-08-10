"Российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой", - заявление "Европейской солидарности" по ситуации в Беларуси

10 августа, 2020, 12:28

В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте политической партии.

"Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.

Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость являются залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии.

Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченные это делать.

Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.

Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси.

В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой.

Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны.

Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им надлежащий отпор.

Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в веские перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь ", - говорится в заявлении.