"Российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой", - заявление "Европейской солидарности" по ситуации в Беларуси
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте политической партии.
"Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.
Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость являются залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии.
Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченные это делать.
Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.
Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси.
В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой.
Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны.
Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им надлежащий отпор.
Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в веские перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь ", - говорится в заявлении.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-