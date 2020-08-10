"Равновесие", "Созерцание": в Луцке создали второй мурал с дополненной реальностью

10 августа, 2020, 19:13

Цели устойчивого развития ООН, стритарт и философия - темы настенной живописи в областном центре Волыни

На стене одного из корпусов Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки в Луцке появился мурал "Созерцание". Это второй из четырех задуманных в рамках стритарт фестиваля Lutsk Wallking. После завершения всех произведений для муралов создадут дополненную реальность. Об этом сообщается на Fаcebook фестиваля.

Мурал "Созерцание" на стене корпуса Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки на улице В. Винниченко, 30 создал львовский художник Тарас Довгалюк (Arm) - участник хип-хоп комьюнити KICKIT, известный соорганизацией фестиваля граффити Алярм, уличной галереи на Замарстыновской, выставки Уличная Азбука, а также муралом "Лебеди", который он создал в 2015 годуа на стене дома по адресу Георгиевский переулок, 9 в Киеве.

Источник фото: facebook.com/Lutsk.Wallking

"Созерцание - это процесс, когда определенное действие находится под пристальным вниманием и побуждает к осмыслению. Здесь проходят размышления и пересмотр ценностей", - так объясняют значение этого произведения на странице фестиваля.

"Созерцание" стал вторым из четырех муралов, которые должны появиться в городе в рамках стритарт фестиваля Lutsk Wallking. Первым было произведение "Равновесие" местного художника Сергея Радкевича на улице Шопена, 16.

Источник фото: facebook.com/Lutsk.Wallking

"Доминируют в мурале круги, повторяющие бывшую каменную крышу над изначальным входом в здание (сейчас этот элемент уже разрушен). Иконописная РУКА - знак человека-творца. Человека, строящего пространство для других, защищающего и сохраняющего природу. Символ природы - цветок, который словно прорастает из человеческой ладони, намек на взаимосвязь человека и природы. Локальным нарративом избран узор с военной униформы, ведь напротив находится музей военной техники. Этот орнамент в работе перевоплощается в волны - как апелляция к реальной реке, находящейся позади здания. Этот символ - знак мира. Стремление к покою и равновесию. В мурале есть текст, закодированный шрифтом Брайля. Сюрреалистический элемент, в котором есть слова и смысл, но который невозможно прочитать. ( "0 м над уровнем моря" - это собственная цитата, которую я часто использую. В ней говорится о том, что линия горизонта сглаживает и выравнивает все неровности. Это спокойствие, к которому нужно стремиться. В котором мы нуждаемся именно сейчас ...) "- открывает символы мурала его автор.

В рамках Lutsk Wallking стены жилых, офисных и коммунальных зданий в Луцке разрисуют работами, имеющими социальный смысл. Проведение фестиваля в онлайне также еще один замысел - вывести уличных художников "из тени" и показать им, что можно действовать в правовом поле, сотрудничая с органами местного самоуправления и жителями города. А жителям - показать, что муралы и граффити могут нести глубокий смысл и воспитательный элемент.

Процесс создания рисунков начался за месяц до фестиваля и закончится за несколько дней до его проведения. Работу художников снимают, потом смонтируют видео, ускорят его и покажут во время онлайн-трансляции фестиваля, а также опубликуют отдельными видео на страницах в социальных сетях. Тематика муралов - "Городские джунгли", они будут раскрывать тему устойчивого развития городов в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, то есть отражать суть и проблемы открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов, роли и места человека как индивида и части социума в этом процессе.

Сам фестиваль продлится два дня в разных частях Луцка, у него будет насыщенная художественная программа. А после его окончания для всех 4 муралов создадут дополненную реальность и загрузят их в приложение "AR Murals", созданное при содействии Украинского культурного фонда.