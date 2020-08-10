"Пьяная" ДТП на Прикарпатье: трое погибших, двое травмированных

10 августа, 2020, 10:48

ДТП с тремя погибшими произошла в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Авария с погибшими и пострадавшими произошла вечером 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района. Как выяснили следователи, водитель "Мерседес Вито" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир ВАЗа (32 и 62 лет) и 58-летняя женщина. 26-летняя женщина и 2-летний ребенок - местные жители, которые находились в этой же машине, - попали в больницу.

Зато 26-летний водитель "Мерседеса", житель села Закерничное Рожнятовского района, в результате ДТП не пострадал. Когда его проверили на состояние опьянения, то обнаружили, что управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Предварительно алкотестер показал 2.42 промилле, также у водителя взяли кровь для анализа.

Водителя "Мерседеса" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины за совершение преступления по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Решается вопрос о сообщении подозрения водителю, а также избрание меры пресечения.