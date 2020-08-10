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Espreso.tvКультура"Последние австрийцы". Фильм о жителях Усть-Черной на Закарпатье получил премию в Германии

"Последние австрийцы". Фильм о жителях Усть-Черной на Закарпатье получил премию в Германии

Главный приз "Немецкой премии за музыку к документальному кино 2020" достался трио музыкантов - Клеменс Биттманн, Кристиану Баканичу и Кристоферу Франко

Об этом сообщает mukachevo.net .

Жюри отметило, что музыканты не просто создали уникальное атмосферное сопровождение к ностальгической поездке в один из последних "анклавов" монархии Габсбургов. Им удалось воспроизвести удачный синтез из цитирования народных мелодий и мощной композиционной энергии.

Фильм создал австрийский режиссер Лукас Питшайдер. В 2016 году он случайно попал на Закарпатье и узнал, что здесь, в оторванном от цивилизации селе, до сих пор живут потомки австрийцев. Их предки были переселены из тогдашней монархии Габсбургов еще в 18-м веке. Сегодня немецкоязычная община насчитывает всего несколько десятков человек, ведь большинство еще в 1990-е эмигрировало в Европу.

Лента рассказывает о будничном житье-бытье четырех семей простых усть-чернянцев. Вскоре фильм планируют представить и на Закарпатье.

 

 

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