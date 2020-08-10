"Порядна львівська пані" отправится в Лос-Анджелес

10 августа, 2020, 17:10

Ленту Натальи Пасеницкой покажут на кинофестивале в США

Короткометражный фильм Натали Пасеницькои "Порядна львівська пані", который более месяца назад получил награду на кинофестивале в Италии (Неаполь) за лучший актерский состав, покажут во внеконкурсной программе фестиваля DaVinci International Film Festival в США. Этот фестиваль пройдет с 10 по 13 сентября в онлайн-формате в Лос-Анджелесе, говорится на сайте Госкино.

Речь идет об эротической комедии по мотивам одноименной книги украинской писательницы Любы Клименко, сценарий к которой написала Марина Медникова и продюсером которой является Юрий Минзянов. Этот кинопроект Натальи Пасеницкой стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Соответственно, Госкино выделило на создание фильма средства - 995 тыс. гривен, что полностью покрыли общую стоимость производства ленты.

Кстати, фильм "Порядна львівська пані", основным месседжем которого является мысль, что не надо жить чужой жизнью и бояться перемен, во время карантина выложили в свободный доступ на ютуб-канале Госкино.

Пресс-служба Госкино акцентирует: DaVinci International Film Festival (DIFF) - международный фестиваль независимого кино в Лос-Анджелесе, организаторы которого фокусируются на творческом и нестандартном подходе к созданию кино. Фестиваль демонстрирует лучшие короткометражные и полнометражные работы независимых кинематографистов со всего мира.

Фото: usfa.gov.ua