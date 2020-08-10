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Espreso.tvКультура"Молодость" впервые запустила продажу фестивальных абонементов

"Молодость" впервые запустила продажу фестивальных абонементов

Кинофестиваль "Молодость", главным информационным партнером которого является телеканал Еспресо, впервые в своей истории начал продажу абонементов

Об этом сообщает оргкомитет кинофестиваля.

В целом, открыты продажи на три типа абонементов. Студенческий абонемент является бесплатным для тех, у кого будет действителен студенческий билет на период фестиваля. Для молодежи доступны все киносеансы, вечеринки и мастер-классы. Зрительский абонемент стоит 600 гривен и дает доступ ко всем киносеансам и вечеринкам. Индустриальный абонемент стоит 800 гривен и предлагается тем, кто уже сейчас работает в кино. Соответственно, он дает доступ ко всем киносеансам, вечеринкам и мастер-классам.

Отдельно будут продаваться индивидуальные билеты на один сеанс. Они имеют одну цену и будут стоить 60 гривен. Фильмы, доступные для просмотра онлайн на веб платформе фестиваля - бесплатные. Однако, у онлайн-части фестиваля будут ограничения на количество просмотров.

Напоминаем, что сорок девятый Киевский международный кинофестиваль "Молодость" состоится 22-30 августа. Слоганом нынешнего кинофестиваля является выражение "Кино не без вопросов". Еспресо - Главный информационный партнер кинофестиваля "Молодость".

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