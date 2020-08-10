Пикетчики под Ривненской ОГА добились открытия оздоровительных лагерей

10 августа, 2020, 16:42

Санатории начнут работать со следующей недели

Об этом сообщает Ривненская ОГА.

На пикет пришли около двадцати человек из лагерей "Электроник", "Агатьевка", "Страна грез", "Радуга" и санатория "Горынь". В руках они держали плакаты с надписями: "Дайте возможность людям работать", "Откройте лагеря", "Куда делись деньги на оздоровление наших детей?" - информирует Общественное.

У руководства лагеря нет денег, чтобы платить рабочим. Как выяснилось, денег на оздоровление область не выделила. Инициативную группу пригласили в РОГА, где они пообщались с заместителями главы администрации Игорем Тимошенко и Людмилой Шатковской. Областная власть позволила открыть те санатории, представители которых пришли на пикет.

Директор лагеря "Страна грез" Иван Дячук отметил, что они получили два письма от департамента социальной защиты ОГА. В одном просили предоставить информацию, готов ли лагерь к открытию. В другом говорилось, что на 11 августа нужно направить в департамент копии документов, подтверждающих пожарную безопасность и безопасность пищевых продуктов от лабораторной службы.

"Мы собирали эти документы. И тут идет заседание медицинской комиссии областного совета, где директор департамента финансов сообщает, что выделенные деньги должны пойти для психоневрологического интерната на Здолбуновщине. Тогда мы решили идти на пикет. Ну, а как можно было иначе? Люди начали готовиться к открытию, проходить медосмотры. И государственной поддержки вдруг не оказывается", - рассказал директор.

Он отметил, что к принятию детей лагерь "Страна грез" был готов еще 1 июня.

"Руководитель сельхозпредприятия занял нам 250 тысяч на подготовку лагеря к сезону. Мы отремонтировали уличные туалеты, сделали больше душевых кабин, отремонтировали корпуса и медпункт. Но все остановилось. Последние наши финансовые поступления были от реализации путевок в августе прошлого года. Мы использовали все сбережения еще в начале марта, поэтому пришлось занимать деньги. Сегодня есть долги и перед государством, и перед нашими сотрудниками ", - добавил Иван Дячук.

Ситуацию с сезоном оздоровления на Ривненщине прокомментировал во время ежедневного брифинга и Игорь Тимошенко. В частности, он отметил, что сезон вовремя не начался не из-за отсутствия средств, а из-за карантинных ограничений.

"Таким образом, с 3 августа заведения Ривненщины получили право начать детскую оздоровительную кампанию. До ее завершения, а это 1 сентября, остается две недели. Поэтому руководителям лагерей необходимо пройти необходимые процедуры по проверке готовности учреждений к приему детей. О чем сегодня по результатам встречи с руководителями учреждений было договорено", - сказал Игорь Тимошенко.

По его словам, по итогам сегодняшней встречи дали соответствующие поручения об оперативной подготовке учреждений. Если они будут отвечать всем санитарным и карантинным требованиям - с понедельника они смогут работать. Оздоровительный период большинства лагерей продлится до 1 сентября.