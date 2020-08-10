Протесты в Беларуси: задержаны не менее 213 человек, - правозащитники

10 августа, 2020, 10:47

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, во время протестов, вспыхнувших в день выборов президента Беларуси, были задержаны не менее 213 человек

Об этом заявили в правозащитной организации "Весна", сообщает "Наша нива".

Больше всего протестующих были задержаны в Минске - 110 человек. Из них более 40 человек задержали на избирательных участках или вблизи них (большинство из них - наблюдатели), более 70 - во время протестных акций.

Более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мяделе, Полоцке и других городах.

Правозащитники отмечают, что реальное число задержанных может быть выше.