Протесты в Беларуси: задержаны не менее 213 человек, - правозащитники
10 августа, 2020, 10:47
Более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мяделе, Полоцке и других городах.
По состоянию на утро понедельника, 10 августа, во время протестов, вспыхнувших в день выборов президента Беларуси, были задержаны не менее 213 человек
Об этом заявили в правозащитной организации "Весна", сообщает "Наша нива".
Больше всего протестующих были задержаны в Минске - 110 человек. Из них более 40 человек задержали на избирательных участках или вблизи них (большинство из них - наблюдатели), более 70 - во время протестных акций.
Более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мяделе, Полоцке и других городах.
Правозащитники отмечают, что реальное число задержанных может быть выше.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- В МВД Беларуси пока не называют количество задержанных во время акций протеста .
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