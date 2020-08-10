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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: открыли дела из-за массовых беспорядков и "насилия над правоохранительными органами"

Протесты в Беларуси: открыли дела из-за массовых беспорядков и "насилия над правоохранительными органами"

Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела по факту массовых беспорядков и "насилия над правоохранительными органами"

Об этом сообщает БелТА.

"Они (массовые беспорядки - ред.) имели место на территории города Минска и ряда других регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил глава следственного комитета Иван Носкевич.

Он отметил, что дела открыты по разным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

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