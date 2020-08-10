Протесты в Беларуси: открыли дела из-за массовых беспорядков и "насилия над правоохранительными органами"
10 августа, 2020, 08:57
Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела по факту массовых беспорядков и "насилия над правоохранительными органами"
Об этом сообщает БелТА.
"Они (массовые беспорядки - ред.) имели место на территории города Минска и ряда других регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил глава следственного комитета Иван Носкевич.
Он отметил, что дела открыты по разным частям ст. 293 Уголовного кодекса. Санкциями статей предусмотрено лишение свободы до 15 лет.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
- В МВД Беларуси пока не называют количество задержанных во время акций протеста .
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