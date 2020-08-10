Правительство уточнило основания для разрешения для пересечения КПВВ на админграницах с Крымом

10 августа, 2020, 12:55

МинТОТ обобщил гуманитарные основания при принятии решения о предоставлении права на пересечение админграницы с временно оккупированной территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению, министерство проводит рабочие консультации по применению временных ограничительных мер при пересечении КПВВ на админграницах из АР Крым из-за пандемии коронавируса.

"По результатам таких консультаций обобщена практика гуманитарных оснований для учитывания при принятии решений о предоставлении права на въезд/выезд в/из временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, пересечение админграицы с Крымом разрешено в случаях совместного путешествия членов семьи, имеющих различную регистрацию места жительства, при наличии оснований для пересечения линии разграничения хотя бы у одного члена семьи.

Кроме того, допускается пересечение админграницы ребенком без сопровождения с целью воссоединения с семьей при условии, что одновременно с другой стороны ребенка должен ожидать один из родителей, опекун или другое уполномоченное лицо.

Пересечение КПВВ на админгранице с Крымом также разрешено в случае необходимости организации похорон в случае смерти родственника. Также основанием для пересечения админграницы является тяжелая болезнь одного из родственников. Основанием для этого могут быть копии медицинских справок, паспортов больных или справок о смерти.

Другим основанием, по информации МинТОТ, являются случаи тяжелых и хронических болезней, таких как инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, потребность в антиретровирусной или противотуберкулезной терапии, необходимость пополнения запасов лекарств и прохождения регулярного лечения или терапии.

Основанием могут быть случаи пересечения линии разграничения лицами, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной или неподконтрольной правительству Украины территории, а также случаи, когда лицо имеет документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в третьей стране и при наличии подтверждения запланированной эвакуации в это государство (основанием могут быть виды на жительство, билеты, переписка).

Пересекать линию разграничения могут также абитуриенты для подачи документов для поступления в учреждения образования, участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, а также сдачи экзаменов в учебных заведениях.

Основаниями есть и другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом линии разграничения / административной границы в любом направлении по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения нарушения основных прав (например, в случае политического преследования на оккупированной территории и т.п.).

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