Посольство США возобновило выдачу студенческих виз для украинцев
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.
"Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы", - говорится в сообщении.
В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.
Отметим, в последние месяцы из-за коронавирусной инфекции посольство Соединенных Штатов временно приостановило предоставление украинским гражданам неиммиграционных визовых услуг.
Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов ....Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Понедельник, 10 Августа 2020
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