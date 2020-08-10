Посольство США возобновило выдачу студенческих виз для украинцев

Посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.

"Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.

Отметим, в последние месяцы из-за коронавирусной инфекции посольство Соединенных Штатов временно приостановило предоставление украинским гражданам неиммиграционных визовых услуг.

Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов .... Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Понедельник, 10 Августа 2020

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