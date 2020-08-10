Польша ответила на обвинения Лукашенко об "управлении протестами из-за границы"

10 августа, 2020, 16:15

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом влияния других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко

Об этом сообщает TVN24.

Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что "это - неоднозначное заявление".

"Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов - это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, желающей белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, которое проявляется в демонстрациях общественности", - сказал Чапутович.

Лукашенко сегодня заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

"В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, имеющих полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным", - сказал он.

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