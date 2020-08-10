 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша ответила на обвинения Лукашенко об "управлении протестами из-за границы"

Польша ответила на обвинения Лукашенко об "управлении протестами из-за границы"

Яцек Чапутович
Яцек Чапутович
фото: neweurope
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом влияния других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко

Об этом сообщает TVN24.

Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что "это - неоднозначное заявление".

"Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов - это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, желающей белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, которое проявляется в демонстрациях общественности", - сказал Чапутович.

Лукашенко сегодня заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

"В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, имеющих полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным", - сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать