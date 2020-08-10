Под Киевом грузовик врезался в автобус, водитель погиб

10 августа, 2020, 09:24

Под Киевом, на Броварской окружной дороге, произошло ДТП. Грузовик врезался в автобус

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"Автобус (развозка одного из супермаркетов) и грузовик Mercedes (другого супермаркета) двигались в одном направлении - в сторону Чернигова. По невыясненным доподлинно причинам водитель автобуса решил развернуться в обратном направлении и в это время ему в бок врезался грузовик", - говорится в сообщении .

От удара водитель автобуса скончался на месте, больше в автобусе людей не было. Чтобы его достать из деформированной кабины пришлось вызвать спасателей. Водитель грузовика не пострадал. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Под Киевом, в Броварской окружной произошло ужасное роковая ДТП. Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автобус ... Опубликовано Стражи эспрессо Воскресенье, 9 Августа 2020

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