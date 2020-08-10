Перемирие на Донбассе: 15-й день без выстрелов из тяжелого вооружения и потерь, - Данилов

10 августа, 2020, 15:18

С начала нового перемирия в зоне ООС нет военных потерь

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Режим прекращения огня с 27 июля выполняется, а единичные случаи нарушения не системны.

"В отличие от многих ранее объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня идет уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

8 августа 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, достигнутые по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.