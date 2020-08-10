Официальный курс: гривна начала неделю с укрепления
10 августа, 2020, 09:16
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 cерпня 2020 году на отметке 27,65 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 7 августа курс составлял 27,67 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 10 августа установлен на уровне 32,68 грн / евро. По состоянию на 7 августа курс составлял 32,80 грн / евро.
На наличном рынке 10 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,60, продают - по 27,69 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,62-29,50 грн / $.
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