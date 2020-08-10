Николай Жулинский поддержал Анатолия Загородного на выборах президента НАН Украины

10 августа, 2020, 11:44

Директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко, академик Николай Жулинский поддержал академика Анатолия Загородного на предстоящих выборах президента НАН Украины

Об этом говорится в статье академика на сайте газеты "День".

Николай Жулинский отмечает важность сохранения автономного и самоуправляемого статуса Национальной академии наук Украины и, соответственно, свободы научного творчества ее ученых. По его мнению, больше для дальнейшего взвешенного и эффективного реформирования деятельности НАН Украины подходит кандидатура нынешнего вице-президента Академии, директора Института теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины академика Анатолия Загородного, поскольку последний, с одной стороны, пользуется непререкаемым авторитетом в отечественных и зарубежных научных кругах, а с другой - имеет большой управленческий опыт и уже отметился активным участием в реформировании национальной научной сферы, которое принесло ощутимые положительные результаты.

"... программа А. Загородного мне кажется наиболее реалистичной, пригодной для реализации в условиях, в этой ситуации, в которой находится наше государство, национальная экономика и экономика всего мира в целом. В первую очередь потому, что она предусматривает реализацию этих наработок, которые уже осуществила НАН в плане реформирования академической научной сферы ", - пишет академик Николай Жулинский.

Кроме того, по его словам, академик Анатолий Загородний глубоко понимает важность социогуманитарных исследований для развития как науки в целом, так и украинского общества и Украинского государства в частности.

Напомним, выборы нового Президента НАН Украины должны состояться в сентябре этого года и позже, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в Украине. Президент НАН Украины Борис Евгеньевич Патон не будет участвовать в предстоящих выборах.

На сегодняшний день участие в выборах принимают: Анатолий Загородний, Владимир Семиноженко, Владислав Гончарук, Сергей Комиссаренко и Богдан Данилишин.