НКЦБФР будет вести учет потенциально фиктивных инвестпроектов

10 августа, 2020, 16:22

НКЦБФР обнародовала список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами граждан

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, для защиты потребителей финансовых услуг сайт НКЦБФР обнародовал список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами граждан. Отмечается, что такие проекты могут давать представление об инвестировании в различные финансовые активы и осуществление деятельности без соответствующих разрешений.

В пресс-службе отметили, что Комиссия тщательно изучает открытые источники информации по популяризации финансовых проектов и проверяет их на соответствие утвержденным признакам фиктивности. Эти признаки доступны на сайте.

"К списку относятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться", - отметили в пресс служба.

По информации комиссии ежегодно инициаторы рискованных финансовых проектов привлекут сотни миллионов гривен украинских граждан.

"Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логичным результатом безрассудного поведения инвесторов, существования "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов", - подчеркнули в пресс-службе.

Учитывая это, Комиссия призывает потенциальных инвесторов внимательнее относиться к анализу рекламных обещаний подобных проектов и реально оценивать все соответствующие риски вложения в них средств. Так, отметили в пресс-службе, в случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные средства вернуть практически невозможно.

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