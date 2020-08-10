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Espreso.tvМирНаблюдатели от России не заметили нарушений на выборах в Беларуси

Наблюдатели от России не заметили нарушений на выборах в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси прошли "на высоком уровне" и "без каких-либо явных нарушений"

Об этом сказали депутаты Госдумы Сергей Крючок от "Справедливой России" и Артем Туров от "Единой России", которые наблюдали за голосованием в статусе уполномоченных от РФ, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК.ру.

"Все прошло достойно, на высоком уровне, без каких-либо явных нарушений. При высокой активности населения и высокой организации избирательного процесса", - отметил Крючок.

При этом очереди у избирательных участков он объяснил "антиковиднимы мерами".

"Мы посетили до и после обеда большое количество участков в Минске и Минской области. Нигде не выявили каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление", - сообщил в свою очередь Туров.

Он заявил, что явка была очень высокой.

На некоторых участках наблюдалось скопление граждан. По его словам, им "порционно", с соблюдением дистанции, давали проголосовать.

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