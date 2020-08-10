На Прикарпатье планируют выделить еще 1,5 млрд грн для ликвидации повреждений после паводков

10 августа, 2020, 17:41

На ликвидацию повреждений объектов, пострадавших во время июньских паводков, уже выделили 480 млн гривен

Об этом сообщили во время еженедельного совещания в Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает "Еспресо.Захид".

Для восстановления объектов на Прикарпатье, поврежденных июньскими паводками, планируется выделить более 1,5 миллиарда гривен. Как отмечают в Ивано-Франковской областной государственной администрации, средства будут выделяться для подготовки проектно-сметной документации, закупок и ремонта объектов, которые были повреждены в июне во время паводков. Облгосадминистрация уже подготовила обращение в Министерство финансов Украины о выделении дополнительных средств для проведения работ по ликвидации последствий стихии на 712 объектах на сумму почти 1,5 млрд гривен.

Владимир Стебницкий, начальник управления по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, рассказал, что для проведения аварийно-восстановительных работ из резервного фонда Государственного бюджета было выделено 480 млн гривен. Почти 92 миллиона из этих средств распределили для выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время стихии.

Остальные 366 миллионов гривен выделят для восстановления 47 объектов социальной сферы, 157 мостов и мостовых переходов, 59 автомобильных дорог, 108 водохозяйственных объектов, 19 объектов газового хозяйства, 48 автомобильных дорог местного значения, двух оползней и двух объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также в облгосадминистрации сообщают, что перечень неотложных работ уже сформирован. Кроме этого, распорядители средств уже провели экспертизы и переговоры для восстановления поврежденных объектов.

"На сегодняшний день восстановительные работы начаты на 14 объектах. На 7 объектах области работы завершены", - зазначилиють в облгосадминистрации.