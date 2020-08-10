На Киевщине задержали подростка, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, - Нацполиция

10 августа, 2020, 18:31

Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Об этом сообщает полиция Киевщины в Facebook .

"Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, который основательно подозревается в причинении смерти 12-летней девочки", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что разыскивали 12-летнюю жительницу Яготина, которая пропала в ночь на 10 августа, о чем правоохранителям сообщил отец ребенка в 4 часа утра.

Были развернуты масштабные поиски, поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции. Также в поисках были задействованы руководство Главного управления полиции Киевщины, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы НГУ, отдел аэроподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ и общественность.

Полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Так установили 15-летнего парня, друга пропавшей, который признался, где оставил тело девочки. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.

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