Минск заказал дополнительные машины "скорой", - источник

10 августа, 2020, 01:37

Работница одной из подстанций скорой помощи в Минске сообщила на условиях анонимности, что их подстанция зарезервировала четыре дополнительные машины скорой помощи

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .

По ее словам, остальные подстанций получили одинаковое количество машин - таких подстанций 11 в Минске. Таким образом, около 40 дополнительных машин скорой помощи зарезервировано в Минске.

При этом больница скорой помощи в Минске отказалась комментировать информацию о раненых.

Корреспонденту "Свободы" там сказали, что они не могут предоставить никакой информации без разрешения руководства и порекомендовали позвонить в 8:00 утра.

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