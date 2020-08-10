Минск заказал дополнительные машины "скорой", - источник
10 августа, 2020, 01:37
Работница одной из подстанций скорой помощи в Минске сообщила на условиях анонимности, что их подстанция зарезервировала четыре дополнительные машины скорой помощи
Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .
По ее словам, остальные подстанций получили одинаковое количество машин - таких подстанций 11 в Минске. Таким образом, около 40 дополнительных машин скорой помощи зарезервировано в Минске.
При этом больница скорой помощи в Минске отказалась комментировать информацию о раненых.
Корреспонденту "Свободы" там сказали, что они не могут предоставить никакой информации без разрешения руководства и порекомендовали позвонить в 8:00 утра.
- Как уже сообщалось, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, продолжается с 1994 года, в основных городах Белоруссии начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
- Силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены.
- Многие задержанных.
- При этом людей на улицах пока только больше, а в небольших городах, как, например, в Пинске, местные власти начали переговоры с представителями оппозиции.
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