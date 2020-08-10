МВД Беларуси опровергает информацию о гибели протестующего

10 августа, 2020, 11:58

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что погибших во время протестов нет, вопреки сообщениям правозащитников о первом погибшем

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, сообщает белорусская служба Радио Свобода .

"У нас нет жертв", - сказала Чемоданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть информацию о гибели протестующего во время протестов в Минске в ночь на 10 августа.

Более подробную информацию о задержанных протестующих в ведомстве собираются обнародовать позже.

Ранее представитель правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович рассказал, что один человек погиб от черепно-мозговой травмы после наезда спецтранспорта на участников акции.

Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.

Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.

Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили г лава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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