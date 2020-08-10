 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВД Беларуси опровергает информацию о гибели протестующего

МВД Беларуси опровергает информацию о гибели протестующего


фото: reuters
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что погибших во время протестов нет, вопреки сообщениям правозащитников о первом погибшем

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, сообщает белорусская служба Радио Свобода .

"У нас нет жертв", - сказала Чемоданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть информацию о гибели протестующего во время протестов в Минске в ночь на 10 августа.

Более подробную информацию о задержанных протестующих в ведомстве собираются обнародовать позже.

Ранее представитель правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович рассказал, что один человек погиб от черепно-мозговой травмы после наезда спецтранспорта на участников акции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать